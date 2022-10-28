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Сегодня, 17:00

«Говорю, что я русский американец. И никакого негатива в ответ». Наш футболист — об отношении к россиянам в США

Шмелев рассказал, что не слышал в США ничего плохого о России и русских
Гоша Чернов
Корреспондент
Яков Шмелев.
Фото Соцсети
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Защитник клуба третьей американской лиги «Мичиган Старс» Яков Шмелев в интервью «СЭ» рассказал, что не слышал в США ничего плохого о России и русских.

— Твои одноклубники поднимали тему России?

— Если честно, нет. Никто особо не следит за зарубежными новостями и уж точно не акцентирует на этом внимание в раздевалке. Иногда какие-то новости мелькают, но я никогда не слышал ничего плохого о России или русских. Причем я говорю не только о футболистах. Бывает, меня в магазине спрашивают, откуда я. Отвечаю: «Русский американец». И никакого негатива в ответ. Люди могут спросить, как дела у России, но я говорю, что и сам ничего не знаю.

Яков Шмелев. «Я — русский американец. В Штатах не слышал ничего плохого о России». Футболист из Тольятти покоряет США

— В твоем профиле на клубном сайте в графе «страна» написано: «Анкоридж, Аляска». Почему так?

— Мы так специально сделали, когда меня регистрировали. В начале этого года лига сняла с соревнований клуб «Вэлли Юнайтед» — вскрылось, что за него играли нелегальные мигранты. У них просто не было необходимых документов, поэтому сперва их наказали снятием очков, а потом и вовсе лишили статуса участника. У нас в клубе тоже заволновались и решили на всякий случай сделать так. Мне менеджер так и сказал: «Давай лучше подстрахуемся, чтобы не было вопросов».

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