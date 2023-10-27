Президент «Нетфчи» не исключил повторного участия в товарищеском турнире в России

Президент «Нефтчи» Фаррух Махмудов ответил на вопрос «СЭ» о возможном повторном визите на товарищеский турнир в Россию.

«Международный опыт и товарищеские игры чрезвычайно важны для каждой команды. Одним словом, это может произойти. Что касается второго визита в Россию на турнир, то нам нужен любой опыт», — сказал Махмудов «СЭ».

В июле «Нефтчи» вместе с «Зенитом», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой» принял участие в товарищеском турнире «Кубок Pari Премьер», который состоялся в Санкт-Петербурге.

Азербайджанская команда проиграла все три матча на турнире и заняла последнее, четвертое место.