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Сегодня, 05:33

«Интер Майами» объявил об уходе Фила Невилла

Евгений Козинов
Корреспондент
Фил Невилл.
Фото Global Look Press
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«Интер Майами» на официальном сайте объявил об уходе Фила Невилла с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Хавьер Моралес. ?

«Я хотел бы поблагодарить владельцев «Интер Майами» за их доверие и то, что они сделали меня частью этого проекта, игроков и персонал за их впечатляющую самоотверженность и упорный труд, болельщиков за их непоколебимую поддержку клуба с первого дня. Я благодарен за то, что сыграл свою роль в развитии этого клуба, и желаю «Интер Майами» всего наилучшего в будущем», — отметил Невилл.

46-летний англичанин с января 2021 года тренировал клуб MLS. Под его руководством команда провела 90 матчей, в которых одержала 36 побед и 11 раз сыграла вничью.

На этой неделе появилась информация, что «Интер Майами» хочет заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Лионель Месси. Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»
Фил Невилл
Футбол
ФК Интер Майами
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