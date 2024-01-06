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Сегодня, 00:47

Источник: Лукович отклонил предложение «Спартака» и продолжит карьеру в Европе

Алина Савинова
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Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович отклонил предложение «Спартака», сообщает Sport24.

По информации источника, сторона игрока также вела переговоры с «Зенитом», но предложение петербургского клуба не устроило их. Скорее всего, Лукович продолжит карьеру в европейском клубе.

В декабре сообщалось, что 18-летний форвард близок к переходу в «Страсбур», а сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Луковича 20 игр, 11 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт с сербской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609919-lukovich-otklonil-predlozheniye-spartaka-i-prodolzhit-karyeru-v-yevrope
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