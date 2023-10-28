Кафанов считает, что Хайкину не стоит вновь уходить из «Буде-Глимт»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера Никиты Хайкина в составе «Буде-Глимт».

«Хайкин сейчас находится в очень хорошей форме. Он играет так же хорошо, как два прошлых сезона, и помогает побеждать. При счете 0:0 и 1:0 в матче с «Бешикташем» в самый нужный момент Никита выручил и помог команде одержать победу. Помогут ли еврокубки перейти в топовую лигу Европы? Никита в Норвегии наслаждается футболом. Он там номер один, его любят. Лучше ему там остаться. В новом клубе надо ждать своего шанса. Если такой шанс выпадет, то за него надо держаться. А в «Буде-Глимт» ему могут простить ошибку, он все равно останется первым номером. Он не так давно начал играть, нашел свой клуб и не наигрался еще. Пусть Никита еще поиграет и продолжит получать удовольствие», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

В марте Хайкин из английского «Бристоля» вернулся в «Буде-Глимт», за который играл с 2019 по 2022 год. Российский вратарь подписал контракт до лета 2026 года.