Канчельскис назвал закономерным уход Черчесова из «Ференцвароша»: «Не удивлюсь, если он вернется в Россию»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» новость о том, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша» после поражения от «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов и вылета из турнира.

«Заслуженная отставка. Он разгромно проиграл команде с Фарерских островов дома. Это закономерно, так как результат был очень неожиданным. Может, в команде пошли конфликты, есть какие-то подводные течения. Думаю, позже мы узнаем, в чем была причина такого провала. Не удивлюсь, если Черчесов вернется в Россию и будет работать у нас», — сказал Канчесльскис «СЭ».

Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).