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Канчельскис пригласил Мостового на стажировку в «Мурас Юнайтед»

Руслан Минаев
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Главный тренер киргизского клуба «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис пригласил экс-игрока «Спартака» Александра Мостового на стажировку.

«Знаю, что Александр хочет быть главным тренером, у него есть свое видение. На эту тему с ним не разговаривали, но предложение ему с приглашением на стажировку в «Мурас Юнайтед» сделать можем. Приглашаем! Другой вопрос — согласится ли он на это», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее Мостового приглашал на стажировку главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия.

55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
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