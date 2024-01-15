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Сегодня, 21:26

Селюк объяснил, почему Сулейманов предпочел чемпионат Греции российской премьер-лиге

Руслан Минаев
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о перспективах полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, который выступает на правах аренды за «Арис» из Греции.

«Если футболист играет в России, про него тяжело собрать материал. А в Греции вся его статистика. С этой точки зрения легче, чем из России, а не с точки зрения того, что там какие-то политические моменты» — цитирует Селюка Metaratings.ru.

24-летний россиянин в этом сезоне провел за клуб 16 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Селюк
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