Селюк объяснил, почему Сулейманов предпочел чемпионат Греции российской премьер-лиге

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о перспективах полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, который выступает на правах аренды за «Арис» из Греции.

«Если футболист играет в России, про него тяжело собрать материал. А в Греции вся его статистика. С этой точки зрения легче, чем из России, а не с точки зрения того, что там какие-то политические моменты» — цитирует Селюка Metaratings.ru.

24-летний россиянин в этом сезоне провел за клуб 16 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.