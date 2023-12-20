Канчельскис: «Какую команду Слуцкий возглавил? Команду КВН?»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможное назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Какую команду он возглавил? Команду КВН? Что я могу сказать... Молодец, хорошо поработали агенты, рассказали за него. Принимать команду после выступлений на Comedy Club означает, что очень хорошо поработали агенты, которые рассказали сказки за Слуцкого и им поверили. Будем следить за его работой, наших специалистов за границей мало. Очень хорошо работают агенты: после Comedy Club вдруг команду человек возглавил», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин». Он возглавлял казанскую команду с декабря 2019 до ноября 2022 года.