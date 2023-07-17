Канчельскис заявил, что «Тобол» готов усиливаться российскими футболистами

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис высказался о селекции казахстанского клуба.

«Я пока потихоньку вникаю в работу, меня вводят в курс дела. Что касается селекции, то финальное решение за главным тренером — кто нужен, а кто нет. У меня есть на примете пару кандидатур из России, мы их предложили тренеру. Посмотрим, как все сложится. Уже через неделю закрывается трансферное окно в Казахстане, время пока есть. Мы готовы усиливаться российскими футболистами», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

11 июля пресс-атташе «Тобола» Каскырбай Койшиманов сообщил, что Канчельскис стал генеральным директором казахстанского клуба. Предыдущим местом работы экс-футболиста сборной России был «Навбахор», который он покинул в октябре 2020 года.

Летнее трансферное окно в Казахстане открылось 26 июня и закроется 24 июля.