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Сегодня, 22:06

«Арис» сыграл вничью с «Кармиотиссой», Кокорин провел на поле все 90 минут

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арис» сыграл вничью с «Кармиотиссой» в матче 17-го тура чемпионата Кипра — 0:0.

На 59-й минуте российский нападающий команды из Лимасола Александр Кокорин заработал пенальти и уже готовился реализовать момент. Однако главный арбитр встречи посмотрел ВАР и отменил 11-метровый удар.

Кокорин провел на поле все 90 минут и заработал желтую карточку.

«Арис» четвертый матч подряд сыграл вничью. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Кипра (33 очка). «Кармиотисса» находится на 10-й строчке (16 очков).

Кипр: Первый дивизион. 17-й тур
05 янв, 00:00. Pano Polemidia Community Stafium (Пано Полемидия)
Кармиотисса Полемидион
0:0
Арис Л
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
2
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