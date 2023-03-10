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Сегодня, 22:05

«Кармиотисса» Кержакова обыграла «Эносис» в матче чемпионата Кипра

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Кармиотисса», главным тренером которой является Александр Кержаков, дома обыграла «Эносис» в матче 27-го тура чемпионата Кипра — 2:1.

Голами в составе команды Кержакова отметились защитник Дион Малоне и полузащитник Мунир Эль-Алуши. На 88-й минуте игрок «Кармиотисса» Николаос Кальтсас получил вторую желтую карточку и покинул поле.

За гостей на 84-й минуте забил с пенальти Марко Евремович. Отметим, что на 30-й минуте игрок «Эносиса» Марсиу Мейра не реализовал 11-метровый удар.

«Кармиотисса» прервала серию из двух поражений подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 30 очками. «Эносис» идет на 11-й строчке (21).

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
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