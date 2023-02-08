Кавазашвили назвал Тедеско посредственным тренером после назначения в сборную Бельгии

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

«Назначили — пускай работает. По результатам будем оценивать его труды. То, что он немножко поскакал на нашем стадионе — это еще не значит, что я могу о нем сказать что-то хорошее. Пускай доказывает и зарабатывает. Когда заработает что-то, хорошее я вам скажу, что он молодец. А так он — обычный, посредственный тренер. И то, что его среди многих заслуженных иностранных тренеров назначили руководить бельгийской сборной — сами европейские специалисты удивлены», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Предыдущим местом работы Тедеско был «Лейпциг». До этого он также возглавлял московский «Спартак» и «Шальке».

До Тедеско сборную Бельгии тренировал Роберто Мартинес, который работал с командой с августа 2016 года. Специалист ушел в отставку после того, как не смог выйти в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.