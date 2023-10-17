Кержаков рассказал, как и благодаря кому захотел стать тренером

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, как и благодаря кому захотел тренировать.

— Вы рассказывали Нобелю, что реально захотели стать тренером после первой лекции Андрея Лексакова в ВШТ. Причем ровно после того, как он описал все сложности профессии. Что за мазохизм?

— Ну, вот такой! То, как Лексаков рассказывал, и то, как он вел лекции, меня зацепило. Стало интересно, захотелось с головой окунуться в эту профессию. Сейчас общаемся редко, только с праздниками друг друга поздравляем, но ему огромная благодарность, в том числе за то, что рекомендовал меня РФС на должность тренера юношеской сборной.

— Почему вообще пошли учиться на тренера, если во время карьеры игрока об этом не думали?

— Закончил карьеру, увиделись с Андреем Владимировичем на турнире памяти Морозова. Слово за слово, я говорю: «Возьмите меня». — «Да уже набор закончился». — «Ну, пожалуйста!» Уговорил его. Более того, на первую лекцию опоздал, поскольку перепутал время. Повезло, что было свободное место только на первой парте. Если бы сел назад к Васе Березуцкому, то все бы мимо ушей пропустил. А так только Лексакова слышал и впитывал каждое слово.