Месси включил тройку тренеров года The Best Скалони, Гвардиолу и Дешама

Стала известна тройка лучших тренеров года The Best по версии нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси.

На первое место форварда поставил главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, на второе — наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, на третье — Дидье Дешама, возглавляющего сборную Франции.

Тренером года The Best был признан Скалони. В тройку претендентов попали главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и Гвардиола.

В голосования ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных, журналисты и болельщики на сайте организации.