0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:18

Карпин и Джикия не назвали Мартинеса лучшим вратарем года

Руслан Минаев
Валерий Карпин, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Стало известно, кого главный тренер сборной России Валерий Карпин и защитник национальной команды Георгий Джикия назвали лучшим вратарем года в голосовании ФИФА.

Наставник «Ростова» поставил на первое место вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа, на второе — голкипера «Астон Виллы» и Аргентины Эмилиано Мартинеса, на третье — вратаря «Ливерпуля» и Бразилии Алиссона Бекера.

Тройка лучших от защитника «Спартака» выглядит так: первое место — Беккер, второе место — вратарь «Севильи» и Марокко Яссин Буну, третье — Куртуа.

Лучшим вратарем 2022 года по версии ФИФА стал Эмилиано Мартинес. Он опередил Куртуа и Буну.

Ранее стали известно, кого Карпин и Джикия назвали лучшим игроком и тренером в голосовании ФИФА.

В голосованиях ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных, журналисты и болельщики на сайте организации.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Валерий Карпин
Георгий Джикия
Тибо Куртуа
Сборная России по футболу
Эмилиано Мартинес
Яссин Буну
ФИФА
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
В Кремле дали оценку действиям подростков из «ЧВК Редан»
Песков ответил на вопрос о визите госсекретаря США Блинкена в Казахстан
Силы ПВО РФ провели тренировку в западной зоне ответственности
Песков прокомментировал временное ограничение полетов в Пулково
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: ФИФА назвала лучших в 2022 году: The Best у футболистов — Месси
Россию не отменили, Роналду проигнорировал ФИФА. Итоги премии The Best
Красная роза на черном, лучшие футболистки мира и еще один приз Месси
Месси занял первое место у всех участников голосования The Best
Скалони: «Дверь для Месси в сборную Аргентины всегда открыта»
Мбаппе: «Мои поздравления Лионель Месси, ты лучший»
Месси: «Спасибо 45 миллионам аргентинцев и всем, кто дал мне возможность выиграть эту награду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси занял первое место у всех участников голосования The Best

Романцев: «Буду болеть за Кержакова на Кипре!»