Вингер Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал переход из «Краснодара» в греческий «Арис» на правах аренды.

«Я счастлив присоединиться к «Арису». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю все, чтобы помочь новой команде. Я хочу вместе с командой радовать болельщиков. С первых сообщений болельщиков я понял, насколько важна их роль и что моя новая команда — это семья. Мне это нравится, и я обещаю выкладываться на поле по максимуму», — приводит слова Сулейманова сайт клуба.

Ранее стало известно, что «Арис» арендовал 23-летнего игрока на один год с правом выкупа.