Оресте Чинквини: «Спортдир «Фиорентины» сказал, что Кокорин стал другим человеком»

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини рассказал, почему форвард Александр Кокорин не остался в Италии.

«Кокорин великолепно проявил себя во время предсезонки в «Фиорентине», но клуб решил расстаться с ним, потому что на три позиции в атаке претендует сразу семь игроков, — цитирует Чинквини «РБ Спорт». — При таком раскладе Саше было невозможно остаться в «Фиорентине», поэтому он вернулся на Кипр. Другого решения просто не было. Винченцо Итальяно очень хорошо о нем отзывался. Также я общался со спортивным директором «Фиорентины», он тоже сказал мне, что Кокорин стал другим футболистом, новым человеком».

5 сентября «Арис» объявил о переходе 32-летнего Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с россиянином рассчитано на один сезон.