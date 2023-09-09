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Сегодня, 17:30

Оресте Чинквини: «Спортдир «Фиорентины» сказал, что Кокорин стал другим человеком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини рассказал, почему форвард Александр Кокорин не остался в Италии.

«Кокорин великолепно проявил себя во время предсезонки в «Фиорентине», но клуб решил расстаться с ним, потому что на три позиции в атаке претендует сразу семь игроков, — цитирует Чинквини «РБ Спорт». — При таком раскладе Саше было невозможно остаться в «Фиорентине», поэтому он вернулся на Кипр. Другого решения просто не было. Винченцо Итальяно очень хорошо о нем отзывался. Также я общался со спортивным директором «Фиорентины», он тоже сказал мне, что Кокорин стал другим футболистом, новым человеком».

5 сентября «Арис» объявил о переходе 32-летнего Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с россиянином рассчитано на один сезон.

Александр Кокорин. «Никто не понял, зачем брали Кокорина, его трансфер — один из самых нелепых». Итальянский журналист — о россиянах в Европе

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
Оресте Чинквини
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