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Сегодня, 10:15

Николич приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»: «Позвонил, сказал, что в нем заинтересован»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Reuters
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Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич рассказал «СЭ» об интересе к российскому нападающему Александру Кокорину.

«Разговаривал с Кокориным. Мне нужно было укрепить две позиции — центр нападения и опорную зону. С первого дня я хотел Луку Миливоевича, прекрасно знаю его. Он был капитаном во многих командах. Мы его и подписали. Далее оставалось взять центрфорварда. У руководителей клуба были сомнения по поводу адаптации. Я объяснял, что Кокорин играет на Кипре, там тоже море, похожий климат. Позвонил Александру, сказал, что в нем заинтересован. Знаю его еще со времен «Локомотива». Кокорин сказал, что ему тоже было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр. Желаю Александру удачи!» — сказал Николич «СЭ».

Марко Николич. «Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»

13 сентября «Арис» официально объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины». 21 числа 32-летний россиянин забил мяч в матче против «Спарты» в Лиге Европы (2:3). Это первый гол нападающего после возвращения в кипрский клуб.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Шабаб Аль-Ахли
Марко Николич
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