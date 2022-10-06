Мать румынского футболиста обвинила отстраненного тренера в домогательствах к сыну

Александра Попа, мать румынского футболиста Рэзвана Попы, обвинила отстраненого тренера сборной Мальты Дэвиса Манджу в домогательствах к сыну.

Попа заявила, что Манджа домогался к ее сыну во время работы в команде университета Крайовы в Лиге 1. По ее словам, итальянский тренер сказал ее сыну, чтобы они вместе смотрели порнофильм, после чего начал мастурбировать перед игроком, рассказала Александра в интервью Times of Malta.

Она отметила, что после этого инцидента 25-летний футболист находился в депрессии и в скором времени покинул клуб, проведя за него 24 матча.

48-летний специалист возглавил сборную Мальты в декабре 2019 года. Контракт итальянца с национальной командой рассчитан до конца декабря 2023 года.