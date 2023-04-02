Мостовой — об отставке Кержакова из «Кармиотиссы»: «Что он там сделает? Любого туда ставь, и они там же будут»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не считает Александра Кержакова слабым тренером после отставки из «Кармиотиссы».

«Ну как такое можно говорить? Вот простые ответы. В футболе все давно придумано. Бывают случаи, когда кто-то выстреливает случайно, а может и не случайно. Такое бывает. Кержаков был в «Нижнем Новгороде», почему его убрали? Он с командой выполнил задачу — остался в премьер-лиге. Его убрали почему-то, никто ничего не понял. Пришел туда Галактионов, чем лучше стал «Нижний Новгород»? Ничем. Кержаков пришел в Кипр в команду, которая была на 15-м месте в турнирной таблице. Что он там сделает? Ясно, что любого туда ставь, и они там же будут», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. 40-летний российский специалист возглавлял команду с 8 февраля. Под его руководством «Кармиотисса» одержала две победы в 7 матчах.