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Сегодня, 19:27

«Ференцварош» сыграл вничью с «МОЛ Фехервар» и прервал серию из четырех поражений подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Reuters
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«Ференцварош» сыграл вничью с «МОЛ Фехервар» на своем поле в матче 25-го тура чемпионата Венгрии — 2:2.

У хозяев отличился дублем Кристиан Листеш, у гостей забили Стопира и Евгений Макаренко.

«Ференцварош» прервал свою серию из четырех поражений подряд во всех турнирах: до этого клуб дважды проиграл в чемпионате Венгрии и дважды — в Лиге Европы.

Команда Станислава Черчесова лидирует в турнирной таблице венгерского чемпионата с 51 очком, «МОЛ Фехервар» идет на десятой строчке с 28 очками.

Венгрия: Высшая лига. 25-й тур
02 апр, 17:30. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
2:2
Фехервар

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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