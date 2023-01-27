Мостовой считает, что Ковальчук может возглавить клуб из топ-5 европейских чемпионатов

Сегодня, 19:58
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о назначении блогера Никиты Ковальчука на пост ассистента главного тренера академии «Ариса»
«Единственное, что можно пожелать — не останавливаться, продолжать, и чтобы удача сопутствовала. В футболе и в любой другой профессии не всегда на первую роль выходят какие-то качества — фарт, счастье, знакомства и, может быть, еще что-то. Почему бы и не попробовать себя на Кипре? Может быть, и дружба с Кокориным какая-то помогает. Сейчас такое время, что нужно друг другу помогать в любых ситуациях. К сожалению, не все у нас умеют это делать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.
Также он оценил перспективы Ковальчука возглавить клуб из топ-5 европейских чемпионатов.
«А почему нет? Там получится, там получится, где-то подфартило, где-то кто-то зацепился и выиграл. Раз и все. Такое бывает, а что? Так что пожелать удачи ему надо!» — добавил специалист.
«Арис» из Лимасола занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 37 очков в 20 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования