Мостовой считает, что Ковальчук может возглавить клуб из топ-5 европейских чемпионатов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о назначении блогера Никиты Ковальчука на пост ассистента главного тренера академии «Ариса»

«Единственное, что можно пожелать — не останавливаться, продолжать, и чтобы удача сопутствовала. В футболе и в любой другой профессии не всегда на первую роль выходят какие-то качества — фарт, счастье, знакомства и, может быть, еще что-то. Почему бы и не попробовать себя на Кипре? Может быть, и дружба с Кокориным какая-то помогает. Сейчас такое время, что нужно друг другу помогать в любых ситуациях. К сожалению, не все у нас умеют это делать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Мостового.

Также он оценил перспективы Ковальчука возглавить клуб из топ-5 европейских чемпионатов.

«А почему нет? Там получится, там получится, где-то подфартило, где-то кто-то зацепился и выиграл. Раз и все. Такое бывает, а что? Так что пожелать удачи ему надо!» — добавил специалист.

«Арис» из Лимасола занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 37 очков в 20 матчах.