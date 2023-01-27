«Зальцбург» подписал 18-летнего полузащитника из «Маккаби». Летом игроком интересовался «Зенит»

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Полузащитник «Маккаби» Оскар Глух перешел в «Лейпциг», сообщает сайт немецкого клуба.
18-летний футболист подписал контракт с новой командой на 4,5 сезона.
По данным немецких СМИ, сумма сделки составила 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Глух провел 22 матча за «Маккаби», в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.
В августе сообщалось об интересе к Глуху со стороны российского «Зенита».
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