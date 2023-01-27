«Зальцбург» подписал 18-летнего полузащитника из «Маккаби». Летом игроком интересовался «Зенит»

Полузащитник «Маккаби» Оскар Глух перешел в «Лейпциг», сообщает сайт немецкого клуба.

18-летний футболист подписал контракт с новой командой на 4,5 сезона.

По данным немецких СМИ, сумма сделки составила 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Глух провел 22 матча за «Маккаби», в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

В августе сообщалось об интересе к Глуху со стороны российского «Зенита».