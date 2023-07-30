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Сегодня, 22:54

На русскоязычного болельщика напали на матче чемпионата Польши

Виталий Косик
Корреспондент
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Белорусский болельщик «Шленска» стал жертвой нападения на матче чемпионата Польши с «Заглембе». Сообщается, что ему порвали шарф из-за русской речи.

«После игры мы с другом шли к автобусной остановке, и один силезский болельщик, услышав, что мы говорим по-русски, подошел к нам и спросил: «Вы из Польши?» После того, как я ответил, что мы из Белоруссии, он порвал мой шарф и ушел», — написал болельщик в соцсетях.

Позже директор по коммуникациям «Шленска» Патрик Заленчный принес извинения пострадавшему болельщику за инцидент.

Футбол
ФК Заглембе (Любин)
ФК Шленск
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