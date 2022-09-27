Неймар: «Хочу побить рекорд Пеле по голам за Бразилию»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар заявил, что хочет опередить Пеле по забитым голам за национальную команду.

«Я скажу своим товарищам по команде, чтобы помогли мне. Хочу побить рекорд Пеле по голам за Бразилию», — приводит слова Неймара Telefoot.

30-летний форвард дебютировал за основную сборную страны в 2010 году. Всего Неймар провел 120 матчей за бразильцев.

Пеле — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, он забил 77 голов. На счету Неймара 74 мяча в составе национальной команды.