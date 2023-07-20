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Сегодня, 01:04

Нигматуллин — об увольнении Черчесова из «Ференцвароша»: «Пора искать новые вызовы или немного отдохнуть»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша» после поражения от «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов и вылета из турнира.

«К сожалению, такое случается, даже у таких хороших тренеров, как Черчесов, когда их увольняют. Особенно после поражения от команды из страны, где овец, к сожалению, больше, чем футболистов. Фарерские острова — экзотическая страна, удивительно, что там играют в футбол. Мне кажется, что Черчесов все что мог, отдал «Ференцварошу», два чемпионства и один кубок. Пора искать новые вызовы или немного отдохнуть. Думаю, что у Черчесова следующая команда будет намного сильнее и интереснее, чем «Ференцварош», — сказал Нигматуллин.

Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и и выигрывал Кубок страны (2021/22).

Станислав Черчесов. Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша»
Руслан Нигматуллин
Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
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