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7 сентября, 19:25

Полузащитник Пьянич перешел в футбольный клуб «Аль-Шарджа»

Анна Горшкова
Корреспондент
Миралем Пьянич.
Фото ФК «Аль-Шарджа»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич перешел в футбольный клуб из ОАЭ «Аль-Шарджа».

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний босниец присоединился к команде бесплатно, без какой-либо компенсации со стороны клуба из ОАЭ. Контракт Пьянича рассчитан на два сезона с возможностью продления.

Ранее сообщалось, что полузащитник расторгнет контракт с «Барселоной» и перейдет в «Аль-Шарджа» бесплатно.

Прошедший сезон Пьянич провел в аренде в «Бешикташе». Босниец перешел в «Барселону» летом 2020 года.

Источник: https://twitter.com/SharjahFC/status/1567540166658596864?s=20&t=ytAFm-grbeFFTk0BpkAkbQ
Миралем Пьянич
Футбол
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