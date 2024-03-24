Португальский полузащитник «Ливерпуля» Карвалью назвал Роналду своим кумиром

24 марта, 16:09
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью назвал своим кумиром португальского форварда Криштиану Роналду. Он заявил, что футболист вдохновляет стремиться его быть лучше.
«То, как он трудится, невероятно. Те, кто играл с ним вместе за «Манчестер Юнайтед». Даже в его возрасте он не снижает требования к себе и продолжает делать тот же объем работы. Все говорят мне, что он сумасшедший, который живет футболом. Он всегда хочет быть лучшим и поэтому достиг такого уровня», — цитирует Карвалью A Bola.
В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии 39-летний португалец провел 22 матча, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.