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Сегодня, 16:53

Президент ПФЛК Рохус Шох заявил, что проект QJ League будет одним из лучших в мире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Рохус Шох заявил, что проект юношеской лиги QJ League будет одним из лучших в мире.

«Мне нечего говорить. Это вы должны сказать. Вам понравилось? Я считаю, что это было круто. Хочу сказать большое спасибо всей команде QJ League. Команда была собрана со всего Казахстана, и я горжусь ею. Они сделали лучший проект в Центральной Азии, и я уверен он будет одним из лучших в мире. Да будет непросто, но перед нами глобальная цель. Это масштабный проект, который откроет дорогу многим молодым. Весь Казахстан будет болеть за этот проект. Здесь не только футбол, здесь социальные лифты для всех работников проекта», — приводит слова Шоха Meta-ratings.kz.

Руководителем проекта стал президент ПФЛК. Он презентовал идею руководителю компании Freedom Тимуру Турлову, который решил инвестировать в проект. Проект проходит при поддержке КФФ, которая полностью помогает в организационных вопросах.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/prezident-pflk-rokhus-shokh-o-qj-league-my-sdelali-luchshii-proekt-v-centralnoi-azii-245383/
Футбол
Рохус Шох
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