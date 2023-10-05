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Сегодня, 13:30

Президент сербского «Спартака» рассказал, в каком случае будет продлен контракт с Кержаковым

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кержаков.
Фото ФК «Спартак» Суботица
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Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович в интервью «СЭ» рассказал о цели на сезон, поставленной главному тренеру Александру Кержакову и обозначил условия продления контракта с ним, заключенного по системе «1+1».

— Есть ли какая-то конкретная цель, которую вы поставили перед Кержаковым в этом сезоне?

— Да, перед началом сезона мы поставили задачу быть в топ-8, что по регламенту чемпионата Сербии позволяет играть в плей-офф. Если появится возможность забраться еще выше — конечно, будем стараться, но давайте сначала выполним главную цель, а потом будем думать о следующей.

— У Кержакова контракт — «1+1». От чего зависит «+1»?

— От желания обеих сторон в конце нынешнего сезона. Это не привязано к достижению того или иного результата. Мы просто прописали возможность продления контракта, если все будет ок и мы будем друг другом довольны. Надеюсь, что это и произойдет, и впереди нас ждет много хорошей совместной работы.

Президент &laquo;Спартака&raquo; Никола Симович и&nbsp;Александр Кержаков. «Кержаков — самый большой человек в футболе, который когда-либо появлялся в нашем клубе». Интервью с президентом «Спартака» из Суботицы

В июне 2023 года 40-летний специалист возглавил «Спартак» из Суботицы, выступающий в высшем дивизионе Сербии. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 12 очков в 9 турах.

Александр Кержаков
ФК Спартак (Суботица)
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