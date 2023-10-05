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Сегодня, 13:15

Президент сербского «Спартака» оценил старт сезона с Кержаковым

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кержаков.
Фото ФК «Спартак» Суботица
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Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович в интервью «СЭ» оценил старт сезона с российским главным тренером Александром Кержаковым.

— Удовлетворены ли работой Кержакова в стартовой части сезона?

— Удовлетворен результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать.

— Не нервничали, когда после шести туров у команды было две победы и четыре поражения?

— Вообще не нервничал! Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем все возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем. И, видя ситуацию, я абсолютно не был обеспокоен.

— Почему?

— Знал, что команда находится в процессе становления. Тренер и игроки, только узнают друг друга, поскольку многие новички пришли не с начала сезона, уже по его ходу. Понимаю, что в таких обстоятельствах требуется время, чтобы все отладить. Игрокам — чтобы привыкнуть к новой системе и требованиям тренера, тренеру — чтобы лучше узнать их возможности.

Президент &laquo;Спартака&raquo; Никола Симович и&nbsp;Александр Кержаков. «Кержаков — самый большой человек в футболе, который когда-либо появлялся в нашем клубе». Интервью с президентом «Спартака» из Суботицы

В июне 2023 года 40-летний специалист возглавил «Спартак» из Суботицы, выступающий в высшем дивизионе Сербии. Контракт с 40-летним специалистом подписан по схеме «1+1».

«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 12 очков в 9 турах.

Александр Кержаков
ФК Спартак (Суботица)
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