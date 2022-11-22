«Рейнджерс» объявили об отставке ван Бронкхорста

«Рейнджерс» объявили об отставке главного тренера Джованни ван Бронкхорста.

В турнирной таблице чемпионата Шотландии клуб идет на втором месте (33 очка), уступая «Селтику» 9 очков.

Ван Бронкхорст возглавил клуб из Глазго в ноябре 2021 года. Под его руководством клуб в прошлом году стал обладателем Кубка страны и дошел до финала Лиги Европы.

В этом розыгрыше группового турнира Лиги чемпионов «Рейнджерс» потерпели 6 поражений в 6 матчах, установив новый антирекорд по количеству забитых и пропущенных голов — «-20».