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Сегодня, 10:20

«Ривер Плейт» получит 34 миллиона евро после перехода Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси»

Руслан Минаев
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«Ривер Плейт» получит 34 миллиона евро после перехода полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси». Об этом сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Ранее стало известно, что по контракту «Ривер Плейт» получит 25 процентов от перехода игрока в «Челси», еще 4 миллиона отправятся в результате механизма солидарных выплат.

Энцо Фернандес перешел в «Бенфику» из «Ривер Плейта» летом 2022 года.

В этом сезоне на счету 22-летнего аргентинца 29 матчей за «орлов», 4 гола и 7 результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
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П2

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24%

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ФК Бенфика
ФК Ривер Плейт
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