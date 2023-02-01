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Сегодня, 10:25

Тренер «Копера»: «Дзюба нам пригодился бы, но мы не потянем его финансовые запросы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер «Копера» Денис Халилович заявил, что словенскому клубу не помешал бы нападающий Артем Дзюба.

«Дзюба пригодился бы «Коперу», но мы не потянем его финансовые запросы, у клуба нет столько денег. Сколько мы могли бы ему платить? 120 тысяч евро в год, то есть 10 тысяч евро в месяц. Это наш максимум. Но учитывая, что последний официальный матч он провел еще в октябре, а с ноября не тренируется с командой, ему будет очень тяжело.

Вопрос лишь в том, кто решится выложить такую сумму. Было бы логично, если бы Артем умерил свои запросы, но договорился бы о бонусах за достижение определенных целей по окончании сезона», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: РБ Спорт

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
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Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Артем Дзюба
ФК Копер
1
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