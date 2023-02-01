Тренер «Копера»: «Дзюба нам пригодился бы, но мы не потянем его финансовые запросы»

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Тренер «Копера» Денис Халилович заявил, что словенскому клубу не помешал бы нападающий Артем Дзюба.
«Дзюба пригодился бы «Коперу», но мы не потянем его финансовые запросы, у клуба нет столько денег. Сколько мы могли бы ему платить? 120 тысяч евро в год, то есть 10 тысяч евро в месяц. Это наш максимум. Но учитывая, что последний официальный матч он провел еще в октябре, а с ноября не тренируется с командой, ему будет очень тяжело.
Вопрос лишь в том, кто решится выложить такую сумму. Было бы логично, если бы Артем умерил свои запросы, но договорился бы о бонусах за достижение определенных целей по окончании сезона», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
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Основные источники исследования