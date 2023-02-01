Кагава вернулся в «Серезо Осака»

Полузащитник Синзди Кагава перешел из «Сент-Трюйдена» в «Серезо Осака», где начинал игровую карьеру.

В этом сезоне бельгийской лиги он провел 12 игр и забил 2 гола.

33-летний хавбек провел за «Серезо Осаку» 127 матчей, забил 57 голов и отдал 17 результативных передач. Он выступал за клуб с 2006 по 2010 год.

В составе сборной Японии Кагава провел 97 матчей и забил 31 гол.