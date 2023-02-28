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Сегодня, 14:00

Романцев: «Буду болеть за Кержакова на Кипре!»

Романцев прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Кармиотисса»
Александр Львов
Обозреватель
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» отреагировал на новость о том, что Александр Кержаков возглавил кипрский клую «Кармиотисса».

8 февраля пресс-служба команды объявила о назначении россиянина на пост главного тренера команды.

— Александр Кержаков возглавил кипрский клуб «Кармиотисса». Как думаете, Олег Иванович, не рановато ли с таким небольшим тренерским опытом отравляться за рубеж?

— Считаю, что Александр поступил правильно. Сидеть и ждать у моря погоды не в его характере. Это он доказал еще игроком, когда из благополучного «Зенита» сорвался в испанскую «Севилью», решив проверить себя на европейском уровне. Позднее ситуация заставила его уехать в «Цюрих», хотя он мог оставаться в Питере. Не изменил он себе и став тренером, когда возглавил тонущую «Томь», а потом и «Нижний Новгород», в котором, на мой взгляд, неплохо поработал. И уход из «Нижнего» был для меня не очень понятен. Сейчас новый вызов — Кипр. Незнакомая страна, незнакомый футбол. И вы правы, Олег, говоря о риске. Но это часть тренерской профессии. А Сашка и нападающим был лихим! Вот почему сейчас я буду болеть еще и за его новую команду.

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