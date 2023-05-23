Роналду может досрочно покинуть «Аль-Наср» и вернуться в Европу

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду думает о возвращении в Европу. Португалец хочет расторгнуть контракт с «Аль-Насром», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист недоволен местной инфраструктурой. Именно поэтому окружение игрока отрыто говорит о ситуации Роналду.

Если футболист решится расторгнуть контракт, который рассчитан до 2025 года, ему придется выплатить неустойку.

38-летний Роналду в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии забил 13 голов и сделал 2 ассиста.