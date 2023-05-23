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Зарубежные

Сегодня, 12:20

Роналду может досрочно покинуть «Аль-Наср» и вернуться в Европу

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду думает о возвращении в Европу. Португалец хочет расторгнуть контракт с «Аль-Насром», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист недоволен местной инфраструктурой. Именно поэтому окружение игрока отрыто говорит о ситуации Роналду.

Если футболист решится расторгнуть контракт, который рассчитан до 2025 года, ему придется выплатить неустойку.

38-летний Роналду в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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