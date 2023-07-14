Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:29

Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий доход среди спортсменов в 2023 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2023 году.

В 2023 году 38-летний форвард заработал 136 миллионов долларов. Он возглавил список самым высокооплачиваемых спортсменов впервые с 2017 года. Информацию о рекорде Роналду опубликовал официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Роналду с января выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне португалец провел 19 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
4
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бразильский экс-футболист Ромарио госпитализирован с инфекцией