Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии и впервые в истории отправится на Олимпиаду

Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду Индонезии и вышла в финал Кубка Азии U23 — 2:0. У победителей голом отметился Хусан Норчаев. Автогол индонезийского игрока помог Узбекистану увеличить преимущество в счете. Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вышел в стартовом составе команды Узбекистана и был заменен на 90-й минуте встречи. Соперник сборной Узбекистана по финальной встрече определится в матче сборных Японии и Ирака. Финал состоится 3 мая. Команда Узбекистана впервые в истории отправится на Олимпиаду.