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Сегодня, 20:32

Селюк заявил, что Гогуа рад работать с Черевченко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об адаптации Седрика Гогуа в «Истиклоле».

«Седрика прекрасно встретили, он адаптируется к новой команде, все хорошо. Черевченко — топовый тренер, он хотел видеть Гогуа у себя. Все совпало, и футболист теперь там. Сейчас Гогуа сможет поиграть в азиатской Лиге чемпионов, зарекомендует себя и, кто знает, может быть, пойдет на повышение. Поэтому мы рады, что он в надежных руках. Седрик доволен тем, что будет работать с таким тренером», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

С 2019 по 2021 год Гогуа был игроком московского ЦСКА. Также ивуарийский футболист выступал в России за «СКА-Хабаровск», «Тамбов» и «Ротор».

В феврале Гогуа проходил просмотр в расположении «Химок» на сборах в Турции. Затем защитник подписал контракт с таджикистанским «Истиклолом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-cherevchenko-top-trener-gogua-rad-rabotat-s-nim/
Седрик Гогуа
Футбол
ФК Истиклол
Дмитрий Селюк
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