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Сегодня, 22:14

Скончался бывший тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти скончался на 86-м году жизни.

Об этом сообщила Ассоциация футбола Аргентины. Подробности смерти Менотти не раскрываются.

Менотти в ходе тренерской карьеры возглавлял сборную Аргентины, «Барселону», «Ньюэллс Олд Бойз», «Уракан», «Пеньяроль», «Боку Хуниорс», «Ривер Плейт», сборную Мексики, «Индепендьенте», «Сампдорию», «Росарио Сентраль», а также мексиканские «Пуэблу» и «Эстудиантес Текос».

В 1978 году сборная Аргентины под руководством Менотти выиграла домашний чемпионат мира.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сесар Луис Менотти
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