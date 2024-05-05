Скончался бывший тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти

Бывший тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти скончался на 86-м году жизни.

Об этом сообщила Ассоциация футбола Аргентины. Подробности смерти Менотти не раскрываются.

Менотти в ходе тренерской карьеры возглавлял сборную Аргентины, «Барселону», «Ньюэллс Олд Бойз», «Уракан», «Пеньяроль», «Боку Хуниорс», «Ривер Плейт», сборную Мексики, «Индепендьенте», «Сампдорию», «Росарио Сентраль», а также мексиканские «Пуэблу» и «Эстудиантес Текос».

В 1978 году сборная Аргентины под руководством Менотти выиграла домашний чемпионат мира.