Слуцкий признался, что у него были предложения от «Бенфики» и АЕКа в 2019 году

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий мог возглавить «Бенфику» в 2019 году.

«После «Витесса» у меня были переговоры с «Бенфикой» и греческим АЕКом, но бывший гендиректор «Рубина» Сайманов «был очень настойчив», — сообщил Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

За границей Слуцкий тренировал клуб английского чемпионшипа «Халл Сити» (2017 год) и «Витесс» из Нидерландов (2018/19). 19 декабря 2019 годаон официально возглавил «Рубин».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.

52-летний специалист трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и Суперкубок России с ЦСКА, работал со сборной России в заключительной части отборочного цикла и в финальном турнире Евро-2016.