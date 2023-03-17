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Сегодня, 18:00

Черчесов: «Для Кварацхелии «Наполи» — шажок для перехода в суперклуб, например, «Реал» или «Барселону»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о будущем форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать, это талант. Он попал в хороший клуб, к хорошему тренеру. В Италии и Грузии один менталитет, ему там комфортно. Хвича в отличной форме, он приносит клубу огромную пользу. Вот, что называется, игрок нашел свой клуб. Возможно, в условном «Милане» Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха. «Наполи» — шажок для перехода в суперклуб. Например, «Реал» или «Барселону», — сказал Черчесов «СЭ».

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне Кварацхелия сыграл на неаполитанцев 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

Полное интервью со Станиславом Черчесовым читайте на сайте «СЭ»

Станислав Черчесов
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Ференцварош
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