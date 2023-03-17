Черчесов: «47 лет «Ференцварош» не выходил в 1/8 еврокубков, мы это сделали»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о своих планах в венгерской команде.

— Я не большой любитель рассуждать о будущем. Я тренер «Ференцвароша», я с удовольствием здесь работаю. Хотелось бы дальше развиваться именно с «Ференцварошем». 47 лет клуб не выходил в 1/8 еврокубков, мы это сделали. Но этого недостаточно, планируем только расти. На данный момент я тренер «Ференцвароша».

— С учетом опыта этого европейского сезона, в чем надо прибавлять, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов?

— Нужно быть более сосредоточенными и внимательными. Есть детали, на которые мы обращаем внимание до игры, но все же часто допускаются ошибки в ситуациях, которые мы обычно разбираем.

— Вы понимаете, что делать на трансферном рынке?

— Мы понимаем, что надо делать. Есть возможность, есть необходимость, потому будем смотреть. Но в первую очередь нужно думать о нынешних игроках, готовить их, воспитывать. Сегодня у нас, например, два молодых футболиста вышло на поле, один из которых провел свой первый матч в карьере за «Ференцварош». А трансферный рынок всегда богат, главное — найти правильного игрока, чтобы он усилил команду.

Ранее Черчесов заявил, что хочет вывести свою команду в следующем сезоне в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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