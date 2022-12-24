Суарес отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуль» Луис Суарес получил предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Халидж», сообщает журналист Фабрицио Романо.

35-летнему уругвайцу предлагали подписать контракт на 18 месяцев.

Однако Суарес отказался от этого варианта продолжения карьеры. Он уже согласовал двухлетний контракт с бразильским «Гремио».

Нападающий с лета 2022 года выступает за «Насьональ». Его контракт с клубом рассчитан до конца этого года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей в составе команды, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.