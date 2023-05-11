КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:36

Сулейманову грозит дисквалификация на 12 матчей за драку в матче чемпионата Израиля

Мария Гусева
Telegram Дзен

Нападающий «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов может получить дисквалификацию на 12 матчей из-за участия в драке.

Инцидент произошел в матче 33-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (1:2). Сулейманов в ходе потасовки дал пощечину полузащитнику соперников Долеву Хазизе.

Трибунал Израильской футбольной ассоциации (IFA) потребовал дисквалификацию на 12 матчей для Сулейманова по причине хулиганства, причинения вреда игроку сопернику и участия в массовой драке.

23-летний Сулейманов выступает за израильский клуб на правах аренды из «Краснодара». В текущем сезоне он провел 35 матчей в составе «Хапоэля», забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

После 34 туров «Маккаби» Хайфа с 78 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, опережая «Хапоэль» Беэр-Шева на 4 очка.

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
1
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Рекордный доход — 10 миллионов евро. В Милане ажиотаж перед полуфиналом ЛЧ
Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году
Избитая в Ингушетии четырехлетняя девочка пришла в сознание
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Далот: «У Кошты есть возможность стать игроком мирового уровня, он отличный вратарь»