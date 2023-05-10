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Сегодня, 17:48

Далот: «У Кошты есть возможность стать игроком мирового уровня, он отличный вратарь»

Мария Гусева
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о голкипере «Порту» Диогу Коште.

«Я вырос с ним, он мой друг, между нами прекрасные отношения, и я точно знаю, что у него есть возможность однажды стать игроком мирового уровня, — цитирует Sky Sports Далота. — Я не знаю, будет ли он в «Манчестер Юнайтед» или в другом крупном европейском клубе. В «Порту» он показывает, что он отличный вратарь и очень помогает клубу. Если он продолжит карьеру там, я буду очень рад. Если он уйдет, я надеюсь, что он добьется огромного успеха».

Кошта является воспитанником академии «Порту». Контракт 23-летнего португальца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кошта провел 38 матчей, пропустил 27 голов и 19 раз сыграл на ноль.

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