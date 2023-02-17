Сын Аленичева рассказал о советах отца: «Мозг мне этим постоянно выносит»

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Полузащитник Даниил Аленичев, сын экс-игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал, какие советы ему дает отец.
«Что касается тренировок, то он уже давно поделился опытом, и я им пользовался. Главное, что он мне регулярно повторяет: «Надо играть». Можно сказать, мозг мне этим постоянно выносит, ха-ха. Сейчас наступил другой момент. Посмотрим, что будет говорить, когда начну играть», — приводит слова Даниила Аленичева Sport24.
18-летний российский футболист играет в системе португальской команды «Лейшойнш».
Дмитрий Аленичев выступал за «Спартак», «Порту», «Рому», «Перуджу» и «Локомотив». Он становился обладателем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.