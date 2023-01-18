Сегодня, 23:10
У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду возникли проблемы с обслуживающим персоналом собственного особняка, сообщает Daily Mail.
По данным источника, 37-летний португалец не может найти суши-повара для дома в Португалии. Роналду и его невеста Джорджина Родригес хотели бы, чтобы кулинар обладал знаниями, как в японской, так и в европейской, в частности португальской, кухни.
Сообщается, что апартаменты форварда еще не построены до конца — завершение строительства намечено на лето этого года. Дом должен стать основной резиденцией семьи Роналду.
Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования