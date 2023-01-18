Семья Роналду не может найти суши-повара для особняка в Португалии — дом станет их основной резиденцией

У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду возникли проблемы с обслуживающим персоналом собственного особняка, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 37-летний португалец не может найти суши-повара для дома в Португалии. Роналду и его невеста Джорджина Родригес хотели бы, чтобы кулинар обладал знаниями, как в японской, так и в европейской, в частности португальской, кухни.

Сообщается, что апартаменты форварда еще не построены до конца — завершение строительства намечено на лето этого года. Дом должен стать основной резиденцией семьи Роналду.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.